Это’О осужден на 22 месяца за неуплату налогов в Испании

Камерунская легенда Самюэль Это’О признал себя виновным и получил 22 месяца условно в Испании.

Также 41-летний экс-футболист заплатит в испанскую казну 1,810,310 евро штрафа за сокрытие налогов в 2006-09 годах, когда он был игроком "Барселоны".

Это’О тогда не внес в налоговую декларацию доходы от продажи прав на свое изображение на общую сумму 3,9 млн евро. Всю вину камерунец возлагает на своего бывшего финансового советника Хосе Марию Месалеса:

"Я признаю все факты и заплачу штраф, но мы все знаем, что в те годы я ничего не смыслил в делах и просто делал то, что велел мне Месалес, который был мне как отец".

Отметим, что за решетку Это’О не сядет - согласно испанскому законодательству, все сроки до двух лет отбываются условно, если только у фигуранта ранее не было других судимостей. Похожие истории среди футболистов на Пиренеях уже были у Месси, Марсело, Моуриньо и многих других.