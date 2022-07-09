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Барселона отпускает португальского таланта на родину за бесценок
Франсишку Тринкан провалился как в Каталонии, так и в Вулверхэмптоне
Фото: Planet Football
"Барселона" достигла договоренности с лиссабонским "Спортингом" об условиях трансфера португальского вингера Франсишку Тринкана. Как сообщает португальское издание Record, выплата составит 10 миллионов евро за половину прав на игрока.
Помимо этого, согласно информации издания, "Барселона" настояла на включении в соглашение условия о возможности обратного выкупа Тринкана. Как сообщается, Франсишку подпишет со "Спортингом" контракт на пять лет.
Тринкан перешел в "Барселону" позапрошлым летом за 31 миллион евро из "Браги". За год в Каталонии он сыграл 42 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Летом 2021 года же он был отдан в аренду "Вулверхэмптону", за который сыграл в АПЛ 28 матчей, ввалил 2 гола и сделал 1 ассист.
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