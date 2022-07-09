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Барселона отпускает португальского таланта на родину за бесценок

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Франсишку Тринкан провалился как в Каталонии, так и в Вулверхэмптоне

Барселона отпускает португальского таланта на родину за бесценок

Фото: Planet Football

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" достигла договоренности с лиссабонским "Спортингом" об условиях трансфера португальского вингера Франсишку Тринкана. Как сообщает португальское издание Record, выплата составит 10 миллионов евро за половину прав на игрока.

Помимо этого, согласно информации издания, "Барселона" настояла на включении в соглашение условия о возможности обратного выкупа Тринкана. Как сообщается, Франсишку подпишет со "Спортингом" контракт на пять лет.

Тринкан перешел в "Барселону" позапрошлым летом за 31 миллион евро из "Браги". За год в Каталонии он сыграл 42 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Летом 2021 года же он был отдан в аренду "Вулверхэмптону", за который сыграл в АПЛ 28 матчей, ввалил 2 гола и сделал 1 ассист.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Барселона Франсишку Тринкан
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2022 в 21:15
Ще один видатний трансфер Барси)))
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NORDOS
09.07.2022 в 21:07
лошари
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