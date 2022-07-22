Просят 50 миллионов. Барселона интересуется 31-летним защитником Атлетика

Каталонская "Барселона" искать варианты усиления линии обороны.

По данным Marca, вице-чемпион готов начать переговоры с "Атлетиком" по трансферу Иньиго Мартинеса. Его клаусула в контракте равна 80-ти миллионам, однако представители Бильбао готовы уступить своего защитника за 50.

Контракт Иньиго истекает через год и все будет зависеть от желания самого футболиста. Если Мартинес откажется продлевать контракт и попросит трансфер, "Атлетик" будет готов продать 31-летнего защитника.