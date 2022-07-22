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Просят 50 миллионов. Барселона интересуется 31-летним защитником Атлетика
Заплатят ли каталонцы такую сумму?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" искать варианты усиления линии обороны.
По данным Marca, вице-чемпион готов начать переговоры с "Атлетиком" по трансферу Иньиго Мартинеса. Его клаусула в контракте равна 80-ти миллионам, однако представители Бильбао готовы уступить своего защитника за 50.
???? ¡La bomba es Iñigo Martínez! https://t.co/zRdG2ZachE ✍ Informa @juanmavelascom— MARCA (@marca) July 22, 2022
Контракт Иньиго истекает через год и все будет зависеть от желания самого футболиста. Если Мартинес откажется продлевать контракт и попросит трансфер, "Атлетик" будет готов продать 31-летнего защитника.
Отметим, что ранее "Барса" долго время вела переговоры по Кунде, однако тот, вероятнее всего,
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