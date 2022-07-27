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Две крестовины за десять секунд! Видео безумного момента Барсы в матче с Ювентусом

Испания
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Это был грандиозный шанс

Две крестовины за десять секунд! Видео безумного момента Барсы в матче с Ювентусом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Ювентус" провели спарринг на сборах в Соединенных штатах, где не смогли определить победителя. Выиграть игру все шансы были у каталонцев, однако за двадцать минут до финального свистка "блауграна" не реализовала сумасшедший момент. В течение десяти секунд два игрока каталонцев - Рафинья и Фати - попали в правую крестовину ворот.

Напомним, что игра завершилась вничью 2:2.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона
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