Две крестовины за десять секунд! Видео безумного момента Барсы в матче с Ювентусом

"Барселона" и "Ювентус" провели спарринг на сборах в Соединенных штатах, где не смогли определить победителя. Выиграть игру все шансы были у каталонцев, однако за двадцать минут до финального свистка "блауграна" не реализовала сумасшедший момент. В течение десяти секунд два игрока каталонцев - Рафинья и Фати - попали в правую крестовину ворот.

Напомним, что игра завершилась вничью 2:2.