Официально: Барселона достигла договоренности с Севильей по Кунде

"Барселона" сообщила в твиттере, что достигла принципиальной договоренности с "Севильей" по трансферу защитника Жюля Кунде. Француз не перейдет в "Челси".

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022

Напомним, что на прошлой неделе журналисты сообщали, что к успеху ближе "Челси". Теперь лондонский клуб будет вынужден искать другого кандидата на позицию центрбека.