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Официально: Барселона достигла договоренности с Севильей по Кунде

Испания
(1 голосов)

Тухель в бешенстве

Официально: Барселона достигла договоренности с Севильей по Кунде

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" сообщила в твиттере, что достигла принципиальной договоренности с "Севильей" по трансферу защитника Жюля Кунде. Француз не перейдет в "Челси".

Напомним, что на прошлой неделе журналисты сообщали, что к успеху ближе "Челси". Теперь лондонский клуб будет вынужден искать другого кандидата на позицию центрбека.

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В статье: Барселона Севилья Жюль Кунде
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Комментарии (4)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
28.07.2022 в 20:31
... а що дійсно, по батькові шарлотського псевдоамериканцямессобоченця буде ... Петрович ...
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+1
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
28.07.2022 в 20:14
И хорошо. Теперь нужно балласт сбросить, чтоб была возможность зарегистрировать новичков.
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+1
-1
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Крістoфер (Луцьк)
28.07.2022 в 20:11
Барселох, в честь такого свята дозовляю тобі сьогодні на ніч привести Петровича. Мамка тебе цього разу сварить не буде, я за все домовлюсь.
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+1
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
28.07.2022 в 20:21
Ответить
+1
0

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