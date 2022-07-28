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Официально: Барселона достигла договоренности с Севильей по Кунде
Тухель в бешенстве
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" сообщила в твиттере, что достигла принципиальной договоренности с "Севильей" по трансферу защитника Жюля Кунде. Француз не перейдет в "Челси".
Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022
Напомним, что на прошлой неделе журналисты сообщали, что к успеху ближе "Челси". Теперь лондонский клуб будет вынужден искать другого кандидата на позицию центрбека.
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Комментарии (4)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
28.07.2022 в 20:31
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
28.07.2022 в 20:14
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Крістoфер (Луцьк)
28.07.2022 в 20:11
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
28.07.2022 в 20:21
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+1
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