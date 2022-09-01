Севилья объявила о переходе бельгийского полузащитника

"Севилья" на своей официальном сайте объявила о переходе полузащитника Аднана Янузая.

27-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2026 года. Янузая перебрался в "Севилью" на правах свободного агента, так как летом завершился его контракт с клубом "Реал Сосьедад".

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В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 44 матчах, записав на своей счет 5 голов и 3 результативные передачи. Напомним, что "Севилья" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 1 зачетный пункт. В следующем туре "нервионцы" сыграют с "Барселоной" 3 сентября.