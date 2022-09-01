  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья объявила о переходе бельгийского полузащитника
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья объявила о переходе бельгийского полузащитника

Испания
(1 голосов)

Бельгиец снова будет играть в чемпионате Испании

Севилья объявила о переходе бельгийского полузащитника

Фото: sevillafc.es

Новина українською

"Севилья" на своей официальном сайте объявила о переходе полузащитника Аднана Янузая.

27-летний хавбек заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2026 года. Янузая перебрался в "Севилью" на правах свободного агента, так как летом завершился его контракт с клубом "Реал Сосьедад".

Читайте такжеЦыганков заинтересовал Севилью и Вильярреал

В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 44 матчах, записав на своей счет 5 голов и 3 результативные передачи. Напомним, что "Севилья" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 1 зачетный пункт. В следующем туре "нервионцы" сыграют с "Барселоной" 3 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Аднан Янузай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sevillafc.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде