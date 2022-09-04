Хоакин начал свой 20-й сезон в Ла Лиге и повторил рекорд

В рамках 4-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде проиграл мадридскому "Реалу".

Во втором тайме поединка на поле вышел капитан гостей Хоакин, заменив на 72-й минуте Хуанми.

Таким образом, 41-летний испанец начал свой 20-й сезон Ла Лиги и повторил рекорд по этому показателю. Аналогичный результат принадлежит Микелю Солеру – он играл в испанском первенстве с 1983 по 2003 год.