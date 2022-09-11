Хави: Если речь идет о человеческой жизни, то она должна быть выше футбола

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий после матча с "Кадисом" в 5-м туре Ла Лиги (4:0):

"Это была непонятная ситуация: одни говорили, что он упал с трибун, другие – что есть угроза сердечного приступа. Если бы случилась беда, мы бы остановили матч окончательно. Речь идет о человеческой жизни, и мы должны были быть выше футбола. К счастью, беды не случилось, и мы смогли играть в футбол.

Это важная победа на сложном поле, мы не побеждали здесь уже два сезона. Мы создавали моменты и доминировали. Три очка были очень важны для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

Мы создали не так много моментов, как ожидали. Главное в таких матчах – открыть счет. Иногда нам нужно лучше понимать, когда нужно отдать последний пас. Но я счастлив, несмотря на то, что мы провели неидеальный матч", – сказал Хави.