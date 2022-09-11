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Хави: Если речь идет о человеческой жизни, то она должна быть выше футбола
Тренер рассказал о произошедшей ситуации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий после матча с "Кадисом" в 5-м туре Ла Лиги (4:0):
"Это была непонятная ситуация: одни говорили, что он упал с трибун, другие – что есть угроза сердечного приступа. Если бы случилась беда, мы бы остановили матч окончательно. Речь идет о человеческой жизни, и мы должны были быть выше футбола. К счастью, беды не случилось, и мы смогли играть в футбол.
Это важная победа на сложном поле, мы не побеждали здесь уже два сезона. Мы создавали моменты и доминировали. Три очка были очень важны для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.
Мы создали не так много моментов, как ожидали. Главное в таких матчах – открыть счет. Иногда нам нужно лучше понимать, когда нужно отдать последний пас. Но я счастлив, несмотря на то, что мы провели неидеальный матч", – сказал Хави.
Напомним, во время матча одному из болельщиков на трибуне стало плохо, и игру приостановили. Команды доиграли матч, когда человека реанимировали.
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