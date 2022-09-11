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Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов

Испания
(1 голосов)

Поляк – самый быстрый дебютанат

Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Во вчерашнем поединке пятого тура Ла Лиги нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский вышел на поле на 57-й минуте и отличился в воротах "Кадиса" уже шестым голом в текущем чемпионате.

Поляк стал самым быстрым игроком в Примере в XXI веке, которому удалось записать в свой актив шесть мячей. Роберту для этого понадобилось пять матчей (377 минут).

Ранее этот рекорд принадлежал Андре Силве, у которого был феноменальный дебют за "Севилью" (шесть голов в шести матчах).

Отметим, что Левандовский лидирует в списке бомбардиров испанского первенства. Ему в спину дышит Яго Аспас, у которого пять голов.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Кадис Андре Силва
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Источник:
Opta Jose

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