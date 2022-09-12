Реал намерен продлить контракты с пятью футболистами - журналист

Руководство мадридского "Реала" намерено продлить контракты с пятью футболистами, сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, сливочные планируют провести переговоры с нападающими Каримом Бенземою - до 2024, Винисиусом Жуниором - до 2027 и Родриго - до 2028, а также защитниками Эдером Милитао - до 2028 и Начо - до 2024.

Бензема в этом сезоне отыграл 6 матчей, забил 4 гола и выполнил 1 ассист. Жуниор принял участие в 7 матчах (5 голов и 2 результативные передачи), Родриго провел 5 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Милитао отыграл 5 поединков. Начо появлялся только в двух играх.

Напомним, что после 5-ти туров "Реал" лидирует в таблице Ла Лиги.