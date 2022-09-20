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Левандовский: Не провожу ночи без сна из-за Золотого мяча

Испания
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Поляк не считает, что его шансы на трофей возросли в Каталонии

Левандовский: Не провожу ночи без сна из-за Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский не считает, что его шансы на завоевание "Золотого мяча" выросли после перехода в каталонский клуб. Напомним, этим летом поляк сменил мюнхенскую "Баварию" на клуб из Каталонии.

"Может быть, игроки "Барселоны" выигрывали "Золотой мяч" чаще других, но я не провожу ночи без сна из-за этого трофея. Я не считаю, что из "Барселоны" путь к "Золотому мячу" короче, чем из "Баварии", – сказал Левандовски.

Отметим, в этом сезоне 34-летний Левандовский забил 11 голов и выполнил 2 ассиста в 8 матчах за "блаугранас".

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Przegląd Sportowy Onet

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