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Анчелотти: Куртуа пройдет медосмотр и мы узнаем, сможет ли он сыграть с Шахтером

Испания
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Голкипер "Реала" пропустил матч чемпионата Испании

Анчелотти: Куртуа пройдет медосмотр и мы узнаем, сможет ли он сыграть с Шахтером

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал состояние здоровья голкипера Тибо Куртуа, который пропускал матч с "Осасуной" (1:1) из-за повреждения.

"В понедельник Куртуа пройдет медицинское обследование, и мы увидим, сможет ли он поправиться. У него мышечная проблема. Думаю, его беспокоит седалищный нерв. Завтра будет оценивать, сможет ли он сыграть в среду", — цитирует Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Куртуа пропустил матч Ла Лиги против "Осасуны" (1:1) из-за проблем со спиной. Его место в воротах занял украинец Андрей Лунин. Напомним, уже в эту среду, 5 октября "Реал" на своем поле сыграет против "Шахтера" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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