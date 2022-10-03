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Анчелотти: Куртуа пройдет медосмотр и мы узнаем, сможет ли он сыграть с Шахтером
Голкипер "Реала" пропустил матч чемпионата Испании
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал состояние здоровья голкипера Тибо Куртуа, который пропускал матч с "Осасуной" (1:1) из-за повреждения.
"В понедельник Куртуа пройдет медицинское обследование, и мы увидим, сможет ли он поправиться. У него мышечная проблема. Думаю, его беспокоит седалищный нерв. Завтра будет оценивать, сможет ли он сыграть в среду", — цитирует Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.
Куртуа пропустил матч Ла Лиги против "Осасуны" (1:1) из-за проблем со спиной. Его место в воротах занял украинец Андрей Лунин. Напомним, уже в эту среду, 5 октября "Реал" на своем поле сыграет против "Шахтера" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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