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10 лучших голов Реала в истории Лиги чемпионов – Видео

Испания
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Новое видео Кости Фолстена

10 лучших голов Реала в истории Лиги чемпионов – Видео

Фото: twitter.com/realmadriden

Новина українською

Лига чемпионов возвращается после спячки во время международных матчей в Лиге Наций. Свои поединки проведут гранды европейского футбола, в частности, "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль" и "Реал", который встретится с донецким "Шахтером". Поэтому взгляды украинцев больше всего прикованы именно к королевскому клубу.

В своем новом видео Костя Фолстен приготовил для вас 10 лучших голов мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов! Он взял промежуток в 30 лет, чтобы вы имели возможность собственными глазами увидеть всю красоту забитых мячей легендами футбола. Приятного просмотра!

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В статье: Реал (Мадрид) Фолстен
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