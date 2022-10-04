10 лучших голов Реала в истории Лиги чемпионов – Видео

Лига чемпионов возвращается после спячки во время международных матчей в Лиге Наций. Свои поединки проведут гранды европейского футбола, в частности, "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль" и "Реал", который встретится с донецким "Шахтером". Поэтому взгляды украинцев больше всего прикованы именно к королевскому клубу.

В своем новом видео Костя Фолстен приготовил для вас 10 лучших голов мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов! Он взял промежуток в 30 лет, чтобы вы имели возможность собственными глазами увидеть всю красоту забитых мячей легендами футбола. Приятного просмотра!