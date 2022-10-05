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В раздевалке Барсы верят, что выиграют оставшиеся матчи в группе Лиги чемпионов
Амбициозно, но настрой правильный
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
Поражение от "Интера" во вторник (0:1) не изменило настроений в раздевалке "Барселоны", сообщает Diario Sport. В клубе верят, что могут выиграть три оставшихся матча группового этапа Лиги чемпионов.
"Хреновая ситуация, но в прошлом году мы были более дохлыми", – так отреагировали в раздевалке после поражения от "Интера". "Барселона" идет на 3-м месте в группе с 3-мя очками после третьего тура.
"Против «Баварии» мы играли хорошо, а в Милане нас обокрали", – считают игроки.
Сравнивая ситуацию с прошлым сезоном, тогда вообще не было надежды на выход из группы. Сейчас у команды впереди два домашних матча и выезд в Чехию к "Виктории" Пльзень. Футболисты верят в победу во всех трех поединках.
Напомним, что на втором месте в группе идет "Интер" с 6-ю очками, а на первом – "Бавария". У мюнхенцев 9 баллов.
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