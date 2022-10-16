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Хави - о поражении Реалу: Есть ощущение, что у нас ничего не получается
Тренер "Барсы" расстроен
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Главный тренер "Барселоны" Хави после поражения в Эль Класико (1:3) не вспоминал судью, но воздал должное обороне "Реала" и еще посетовал на невезение.
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"Есть ощущение, что у нас негативная динамика, что ничего не получается. Мы бьемся до конца, у нас есть гордость, но не выходит. Так было в среду против "Интера", и теперь сейчас мы снова покидаем поле с пустыми руками", - цитирует тренера Marca.
"Реал" хорошо защищался, а мы на том отрезке, когда ничего не получается по-нашему. Мне нечего сказать, мне неприятно. Мадрид начал матч очень интенсивно. У Фати был шанс сделать счет 2:2, но сразу за этим последовал пенальти.
"Перед игрой мы много говорили с командой о том, как останавливать контратаки, но с первой же попытки они нас поймали и сделали счет 1:0. Мы все еще на стадии становления, нам надо стать более конкурентоспособными.
"Сегодня мы не показали свой лучший футбол, но моментами мы доминировали, прижимали Мадрид в его штрафной, имели свои моменты. Просто, когда ты их не реализуешь на "Бернабеу", то такое случается".
Напомним, "Барса" сегодня потерпела третье поражение в целом в сезоне, но лишь первое в чемпионате. В таблице Ла Лиге она остается второй, отставая от "Реала" всего на три очка.
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