Президент Ла Лиги: Нужно ввести санкции против ПСЖ. Для них 10 млн - это копейки

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу санкций УЕФА в связи с нарушением финансового фэйр плей "ПСЖ". Испанец считает, что наказание слишком несущественно в сравнении с активами владельцев.

Ранее УЕФА оштрафовал "ПСЖ" за нарушение ФФП на 10 миллионов евро. Это сумма может возрасти, если в будущем Париж продолжит не соблюдать правила.

"Нужно прямо сейчас ввести санкции против "ПСЖ". Для них и его президента Нассера Аль-Хелаифи 10 млн евро – это как чашка кофе. Поэтому санкции против них должны быть направлены на сдерживание и затрагивать спортивную сторону", – заявил президент Ла Лиги. "ПСЖ" ломает экосистему футбола. Как конкурировать с клубом, у которого потери в размере 1 млрд евро? Это сложно", – сказал Тебас в интервью L’Équipe.

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