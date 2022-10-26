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Президент Ла Лиги: Нужно ввести санкции против ПСЖ. Для них 10 млн - это копейки

Испания
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Тебас считает, что санкции от УЕФА слишком малы

Президент Ла Лиги: Нужно ввести санкции против ПСЖ. Для них 10 млн - это копейки

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу санкций УЕФА в связи с нарушением финансового фэйр плей "ПСЖ". Испанец считает, что наказание слишком несущественно в сравнении с активами владельцев.

Ранее УЕФА оштрафовал "ПСЖ" за нарушение ФФП на 10 миллионов евро. Это сумма может возрасти, если в будущем Париж продолжит не соблюдать правила.

"Нужно прямо сейчас ввести санкции против "ПСЖ". Для них и его президента Нассера Аль-Хелаифи 10 млн евро – это как чашка кофе. Поэтому санкции против них должны быть направлены на сдерживание и затрагивать спортивную сторону", – заявил президент Ла Лиги.

"ПСЖ" ломает экосистему футбола. Как конкурировать с клубом, у которого потери в размере 1 млрд евро? Это сложно", – сказал Тебас в интервью L’Équipe.

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В статье: Ла Лига Хавьер Тебас Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.10.2022 в 17:26
Смотри в свой карман. А ПСЖ всё равно ничего серьёзного не выигрывают и вряд ли выиграют.
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