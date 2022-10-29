Примера. Кадис - Атлетико 3:2. Все плохо у Симеоне

Очень слабый матч по меркам команды ЛЧ. По факту за "Атлетико" хорошо сыграл лишь один человек.

"Кадис" открыл счет уже на 30-й секунде матча. Молина по привычке где-то заблудился, Эспино пролетел по флангу и выкатил мяч на Бонгонда - 1:0.

Вскоре после этого Тео мог еще ухудшить положение "Атлетико", который быстро потерял из-за травмы Морату. Лишь активность Корреа и удар де Пауля с линии штрафной напомнили, что "Кадис" вообще-то играет с бронзовым призером Ла Лиги.

Диего Симеоне у бровки выглядел растерянно. Концовка тайма опять осталась за "Кадисом" - Облак чудом отреагировал на выпад Собрино.

Théo Bongonda a ouvert le score à la 27e seconde face à l’Atlético Madrid ! ????????⚽️



L’un des buts les plus rapides du TOP 5 cette saison. ⚡️ pic.twitter.com/HdZZcISOPF — ???? Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) October 29, 2022

Не лучше начался и второй тайм. Корреа с близкого расстояния не пробил Ледесму, а падение Карраско в штрафной судья не оценил. "Кадис" же в ответ создал три шанса, и один из них Алекс Фернандес реализовал, прорвавшись прямо через центр обороны. Кажется, это приговор Витселю-центрбеку.

И вот когда "Атлетико" уже был окончательно подавлен и разбит, Симеоне выпустил-таки Жоау Феликса, которого ранее задвинул за недовольство тактикой и выбором составу. Португалец все доказал на поле. Его идеальная бисиклета привела к автоголу Луиса Эрнандеса, а хлесткий дальний удар сравнял счет. Что еще должен сделать Феликс, чтобы играть?

Вопрос риторический, а пока хвалим "Кадис", ведь даже мастерство лучшего игрока на поле не остановило его. Юєане вопреки логике играло открыто, атаковали, и в самой последней атаке забили третий гол - невероятно!

60': João Félix entra

85': Golo do Atleti com remate de João Félix

89': João Félix faz o empate



????‍♂️ pic.twitter.com/pM1QFQ8Whe — B24 (@B24PT) October 29, 2022

Для "Кадиса" это лишь вторая победа в сезоне; у него 10 баллов и 18-е место. Касательно "Атлетико", то после позора на "Мирандилье" он остается третиьм с 23 баллами.

12-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья".

"Кадис" - "Атлетико" - 3:2

Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 90+8 - Луис Эрнандес, 85 (автогол), Жоау Феликс, 89

"Кадис": Ледесма - Луис Эрнандес, Фали Хименес, Мбайе (Чуст, 30), Эспино - Бонгонда (Алехо, 74), Алекс, Феде (Хосе Мари, 68), Окампо (Алькарас, 69) - Собрино, Лосано (Лукас Перес, 74)

"Атлетико": Облак - Савич, Витсель, Рейнилду - Молина, де Пауль, Кондогбья (Барриос, 72), Сауль, Карраско (Гризманн, 60) - Корреа (Жоау Феликс, 60), Мората (Матеус Кунья, 10)

Предупреждения: Феде, 65, Чуст, 87 - Кондогбья, 62, Сауль, 78, Матеус Кунья, 90, Жоау Феликс, 90+6