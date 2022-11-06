Жерар Пике завершил карьеру: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз

5 ноября "Барселона" в родных стенах принимала "Альмерию", которую обыграла 2:0. Этот матч стал последним в карьере легенды "блаугранас" Жерара Пике, который он анонсировал перед данным поединком.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с жизнью и карьерой Жерара Пике, пройдя наш квиз.