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Жерар Пике завершил карьеру: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз

Испания
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Испанец был неотъемлемой частью Барсы и сборной Испании

Жерар Пике завершил карьеру: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

5 ноября "Барселона" в родных стенах принимала "Альмерию", которую обыграла 2:0. Этот матч стал последним в карьере легенды "блаугранас" Жерара Пике, который он анонсировал перед данным поединком.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с жизнью и карьерой Жерара Пике, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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