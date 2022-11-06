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Жерар Пике завершил карьеру: что вы знаете о легенде Барселоны? Квиз
Испанец был неотъемлемой частью Барсы и сборной Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
5 ноября "Барселона" в родных стенах принимала "Альмерию", которую обыграла 2:0. Этот матч стал последним в карьере легенды "блаугранас" Жерара Пике, который он анонсировал перед данным поединком.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с жизнью и карьерой Жерара Пике, пройдя наш квиз.
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