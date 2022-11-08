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Примера. Атлетик вернулся в ТОП-3, у Эльче 14 матчей без побед

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Фавориты уверенно выиграли свои матчи

Примера. Атлетик вернулся в ТОП-3, у Эльче 14 матчей без побед

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" завершает осеннюю часть сезона на мажорной ноте - у нее четыре матча без поражений. А вот "Эльче" ни разу в стартовых 14 турах не победил, и это катастрофа.

Сегодня зелено-полосатых хватило минут на 25-30; дальше пар кончился - и они сдулись, как шарик. На элитном уровне такого не прощает даже "Жирона".

Хотя старт от "Эльче" был неплох. Лирола забил красивый гол после комбинации в стиле "дыр-дыр"; еще мог отличиться Пере Милья, но промахнулся.

"Жирона" начала оживать позже. Сигналом стал удар Алейша Гарсии в левую штангу, а уже когда "Эльче" окончательно выдохся, Иван Мартин головой сравнял счет. К слову, это второй гол для хавбека в двух матчах после тяжелой травмы - всем бы так возвращаться.

Во втором тайме каталонцы и подавно задавили аутсайдера, который откровенно выживал под свист собственных трибун. "Вы не достойны носить футболки "Эльче", - скандировали фанаты, пока "Жирона" создавала момент за моментом.

Итог был предсказуем. Да, Валери не забил; да, Ромеу попал в перекладину; один момент упустил и Кастельянос, но со второго раза форвард таки замкнул прострел Арнау - и принес своим победу.

В таблице у "Жироны" теперь 16 баллов и 13-е место. "Эльче" с 4 баллами остается последним.

14-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Жирона" - 1:2

Голы: Лирола, 16 - Мартин, 39, Кастельянос, 66

"Эльче": Бадиа - Лирола, Роко (Бигас, 81), Диего Гонсалес, Клерк (Меркау, 81) - Маскарель, Гути (Понсе, 58) - Хосан (Гумбау, 57), Колладо, Милья - Бойе (Марти, 66)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу - Тони Вилья (Рикельме, 69), Эррера (Иван Мартин, 13), Алейш Гарсия (Терратс, 90+1), Валери (Эспиноса, 90+1) - Кастельянос (Стуани, 69)

Предупреждения: Хосан, 28, Гумбау, 70, Диего Гонсалес, 88 - Тони Вилья, 22, Стуани, 88

Неожиданный герой объявился в "Атлетике". Горке Гурусете уже 26 лет, и много сезонов он скитался по арендам, но сейчас на его счету 5 голов в Ла Лиге.

Появление такого центрфорварда вынудило Эрнесто Вальверде перевести Иньяки Уильямса на фланг - и сегодня необычные для басков 4-3-3 сработали. Неясно только, что делать с Муньяином, когда он выздоровеет окончательно, но это уже задача на будущее.

Сегодня констатируем, что у "Атлетик" играл классно. "Вальядолид" бодро начал, но быстро скис и закончил игру без ударов в створ ворот Унаи Симона.

Сами же баски открыли счет в середине первой половины благодаря прорыву и прострелу Иньяки на Гурусету; затем отличился уже сам Уильямс-старший, но ВАР углядел офсайд. Пришлось в начале второго тайма опять браться за дело Гурусете, и он все сделал блестяще - "новый Адурис" забил из-под двух оппонентов в сложнейшей ситуации.

Вишенка на торте - гол Дани Вивиана после навеса со штрафного. Теперь "Атлетик" отправится на перерыв в хорошем настроении - пусть ему не удался октябрь, но у команды 24 очка, и это текущее 3-е место. У "Вальядолида" куда более скромная 10-я позиция и 17 баллов.

14-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Гурусета, 19, 51, Вивиан, 78

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Лекуэ - Эррера (Венседор, 67), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 78) - Уильямс (Вильялибре, 78), Гурусета (Муньяин, 67), Нико Уильямс (Морсильо, 83)

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Эль-Ямик, Феддаль, Оласа - Плата (Лукас Роса, 83), Мончу (Иван Санччес, 62), Кике Перес, Нарваэс (Плано, 62) - Гвардиола (Серхио Леон, 67), Вайсманн (Агуадо, 46)

Предупреждения: Гурусета, 46, Эррера, 49, Венседор, 84 - Мончу, 42

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В статье: Атлетик (Бильбао) Вальядолид Жирона Эльче
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