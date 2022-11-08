Примера. Атлетик вернулся в ТОП-3, у Эльче 14 матчей без побед

"Жирона" завершает осеннюю часть сезона на мажорной ноте - у нее четыре матча без поражений. А вот "Эльче" ни разу в стартовых 14 турах не победил, и это катастрофа.

Сегодня зелено-полосатых хватило минут на 25-30; дальше пар кончился - и они сдулись, как шарик. На элитном уровне такого не прощает даже "Жирона".

Хотя старт от "Эльче" был неплох. Лирола забил красивый гол после комбинации в стиле "дыр-дыр"; еще мог отличиться Пере Милья, но промахнулся.

"Жирона" начала оживать позже. Сигналом стал удар Алейша Гарсии в левую штангу, а уже когда "Эльче" окончательно выдохся, Иван Мартин головой сравнял счет. К слову, это второй гол для хавбека в двух матчах после тяжелой травмы - всем бы так возвращаться.

Во втором тайме каталонцы и подавно задавили аутсайдера, который откровенно выживал под свист собственных трибун. "Вы не достойны носить футболки "Эльче", - скандировали фанаты, пока "Жирона" создавала момент за моментом.

12 - Elche have lost more points after winning positions than any other side in LaLiga this season (12 points) and they are one of only two teams yet to record a win in Europe's big five leagues, along with Cremonese. Suffering. pic.twitter.com/no3lb8nYEl — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2022

Итог был предсказуем. Да, Валери не забил; да, Ромеу попал в перекладину; один момент упустил и Кастельянос, но со второго раза форвард таки замкнул прострел Арнау - и принес своим победу.

В таблице у "Жироны" теперь 16 баллов и 13-е место. "Эльче" с 4 баллами остается последним.

14-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Жирона" - 1:2

Голы: Лирола, 16 - Мартин, 39, Кастельянос, 66

"Эльче": Бадиа - Лирола, Роко (Бигас, 81), Диего Гонсалес, Клерк (Меркау, 81) - Маскарель, Гути (Понсе, 58) - Хосан (Гумбау, 57), Колладо, Милья - Бойе (Марти, 66)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу - Тони Вилья (Рикельме, 69), Эррера (Иван Мартин, 13), Алейш Гарсия (Терратс, 90+1), Валери (Эспиноса, 90+1) - Кастельянос (Стуани, 69)

Предупреждения: Хосан, 28, Гумбау, 70, Диего Гонсалес, 88 - Тони Вилья, 22, Стуани, 88

Неожиданный герой объявился в "Атлетике". Горке Гурусете уже 26 лет, и много сезонов он скитался по арендам, но сейчас на его счету 5 голов в Ла Лиге.

Появление такого центрфорварда вынудило Эрнесто Вальверде перевести Иньяки Уильямса на фланг - и сегодня необычные для басков 4-3-3 сработали. Неясно только, что делать с Муньяином, когда он выздоровеет окончательно, но это уже задача на будущее.

Сегодня констатируем, что у "Атлетик" играл классно. "Вальядолид" бодро начал, но быстро скис и закончил игру без ударов в створ ворот Унаи Симона.

Сами же баски открыли счет в середине первой половины благодаря прорыву и прострелу Иньяки на Гурусету; затем отличился уже сам Уильямс-старший, но ВАР углядел офсайд. Пришлось в начале второго тайма опять браться за дело Гурусете, и он все сделал блестяще - "новый Адурис" забил из-под двух оппонентов в сложнейшей ситуации.

39.4 - Gorka Guruzeta has scored five goals in just 197 minutes of play in LaLiga this season, making him the player with the best minutes per goal ratio in the competition (39.4). Instinct. pic.twitter.com/HnRSYYZNTF — OptaJose (@OptaJose) November 8, 2022

Вишенка на торте - гол Дани Вивиана после навеса со штрафного. Теперь "Атлетик" отправится на перерыв в хорошем настроении - пусть ему не удался октябрь, но у команды 24 очка, и это текущее 3-е место. У "Вальядолида" куда более скромная 10-я позиция и 17 баллов.

14-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Вальядолид" - 3:0

Голы: Гурусета, 19, 51, Вивиан, 78

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Лекуэ - Эррера (Венседор, 67), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 78) - Уильямс (Вильялибре, 78), Гурусета (Муньяин, 67), Нико Уильямс (Морсильо, 83)

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Эль-Ямик, Феддаль, Оласа - Плата (Лукас Роса, 83), Мончу (Иван Санччес, 62), Кике Перес, Нарваэс (Плано, 62) - Гвардиола (Серхио Леон, 67), Вайсманн (Агуадо, 46)

Предупреждения: Гурусета, 46, Эррера, 49, Венседор, 84 - Мончу, 42