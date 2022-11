Примера. Атлетик вернулся в ТОП-3, у Эльче 14 матчей без побед

"Жирона" завершает осеннюю часть сезона на мажорной ноте - у нее четыре матча без поражений. А вот "Эльче" ни разу в стартовых 14 турах не победил, и это катастрофа.

Сегодня зелено-полосатых хватило минут на 25-30; дальше пар кончился - и они сдулись, как шарик. На элитном уровне такого не прощает даже "Жирона".

Хотя старт от "Эльче" был неплох. Лирола забил красивый гол после комбинации в стиле "дыр-дыр"; еще мог отличиться Пере Милья, но промахнулся.

"Жирона" начала оживать позже. Сигналом стал удар Алейша Гарсии в левую штангу, а уже когда "Эльче" окончательно выдохся, Иван Мартин головой сравнял счет. К слову, это второй гол для хавбека в двух матчах после тяжелой травмы - всем бы так возвращаться.

Во втором тайме каталонцы и подавно задавили аутсайдера, который откровенно выживал под свист собственных трибун. "Вы не достойны носить футболки "Эльче", - скандировали фанаты, пока "Жирона" создавала момент за моментом.

12 - Elche have lost more points after winning positions than any other side in LaLiga this season (12 points) and they are one of only two teams yet to record a win in Europe's big five leagues, along with Cremonese. Suffering. pic.twitter.com/no3lb8nYEl