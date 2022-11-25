Феликс все-таки принял решение покинуть Атлетико

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс обратился к своему агенту Жорже Мендешу с просьбой начать поиски новой команды. На него претендуют "Челси", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" и "Бавария".

Сейчас Жоау сфокусирован на том, чтобы как можно лучше выступить на чемпионате мира. Португалец намерен показать, что он ещё может быть нужен топовым клубам.

Ранее сообщалось, что Жоау может покинуть клуб зимой, так как "Атлетико" снова не выполнил обещания по игровому времени. При Диего Симеоне Феликс далеко не первая опция в нападении.

В первом туре чемпионата мира Феликс помог Португалии обыграть Гану (3:2), Жоау забил гол.