Бразильский талант Эндрик перейдет в Реал. Известна сумма трансфера

16-летний нападающий "Палмейрас" Эндрик дал согласие на переход в "Реал". Все стороны также договорились о переходе, сообщает Фабрицио Романо.

"Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов).

Тем не менее, Эндрик не приедет в Мадрид до лета 2024-го – это прописано в будущем соглашении.

Срок контракта неизвестен, но скорее всего будет подписан долгосрочный контракт.

Отмечается, что подписи под контрактами ещё не поставлены, но устное согласие всех необходимых сторон имееется.

Endrick to Real Madrid, here we go! Full verbal agreement in place as reported 2 days ago, it’s now closed ????⚪️???????? #RealMadrid



Real Madrid will pay €60m to Palmeiras plus €12m taxes.



Brazilian gem [2006] will join in July 2024.



Real plan to sign all documents within December. pic.twitter.com/8QYv9r3LvP