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Бразильский талант Эндрик перейдет в Реал. Известна сумма трансфера

Испания
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"Реал" выиграл борьбу за главного бразильского таланта

Бразильский талант Эндрик перейдет в Реал. Известна сумма трансфера

Фото: twitter.com/Palmeiras/

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16-летний нападающий "Палмейрас" Эндрик дал согласие на переход в "Реал". Все стороны также договорились о переходе, сообщает Фабрицио Романо.

"Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов).

Тем не менее, Эндрик не приедет в Мадрид до лета 2024-го – это прописано в будущем соглашении.

Срок контракта неизвестен, но скорее всего будет подписан долгосрочный контракт.

Отмечается, что подписи под контрактами ещё не поставлены, но устное согласие всех необходимых сторон имееется.

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В статье: Реал (Мадрид) Палмейрас (Сан-Паулу) Эндрик
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