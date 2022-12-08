Бразильский талант Эндрик перейдет в Реал. Известна сумма трансфера

16-летний нападающий "Палмейрас" Эндрик дал согласие на переход в "Реал". Все стороны также договорились о переходе, сообщает Фабрицио Романо.

"Реал" заплатит за главного бразильского таланта 72 миллиона евро (60 гарантировано и 12 в виде бонусов).

Тем не менее, Эндрик не приедет в Мадрид до лета 2024-го – это прописано в будущем соглашении.

Срок контракта неизвестен, но скорее всего будет подписан долгосрочный контракт.

Отмечается, что подписи под контрактами ещё не поставлены, но устное согласие всех необходимых сторон имееется.