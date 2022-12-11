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Фелиш хочет уйти с Атлетико уже этой зимой
"Матрасники" требуют больше 100 млн
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш хочет покинуть клуб уже этой зимой.
По информации журналиста, португальский нападающий открыт для перехода в новую команду. Есть конкретные шансы осуществить трансфер уже в январе 2023-го года.
Руководство "матрасников" хочет получить от продажи Жоау более 100 миллионов евро. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Фелиша в 50 млн.
В свою очередь агент 23-летнего игрока Жорже Мендеш уже ведет переговоры со многими клубами.
В этом клубном сезоне Фелиш принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 ассиста. Что касается Чемпионата мира, который вчера закончился для португальцев –
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