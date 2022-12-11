  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фелиш хочет уйти с Атлетико уже этой зимой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фелиш хочет уйти с Атлетико уже этой зимой

Испания
(1 голосов)

"Матрасники" требуют больше 100 млн

Фелиш хочет уйти с Атлетико уже этой зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш хочет покинуть клуб уже этой зимой.

По информации журналиста, португальский нападающий открыт для перехода в новую команду. Есть конкретные шансы осуществить трансфер уже в январе 2023-го года.

Руководство "матрасников" хочет получить от продажи Жоау более 100 миллионов евро. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Фелиша в 50 млн.

В свою очередь агент 23-летнего игрока Жорже Мендеш уже ведет переговоры со многими клубами.

В этом клубном сезоне Фелиш принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 ассиста. Что касается Чемпионата мира, который вчера закончился для португальцев – минимальным поражением от Марокко, то Жоау сыграл 4 поединка, забил 1 гол и оформил 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Фабрицио Романо Жоау Фелиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде