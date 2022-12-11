Фелиш хочет уйти с Атлетико уже этой зимой

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш хочет покинуть клуб уже этой зимой.

По информации журналиста, португальский нападающий открыт для перехода в новую команду. Есть конкретные шансы осуществить трансфер уже в январе 2023-го года.

Руководство "матрасников" хочет получить от продажи Жоау более 100 миллионов евро. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Фелиша в 50 млн.

В свою очередь агент 23-летнего игрока Жорже Мендеш уже ведет переговоры со многими клубами.