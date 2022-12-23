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Нападающий Атлетико попрощался с клубом - он может перебраться в АПЛ
Бразилец покидает испанский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Мадрид Матеус Кунья покидает испанский клуб. 23-летний бразилец опубликовал прощальный пост в своем Instagram.
"В моём сердце всегда будет кусочек "Атлетико"! Мне было комфортно просто потому, что я чувствовал, что вы дали мне всё", - написал он.
Матеус перешел в "Атлетико" летом прошлого года за 26 миллионов евро из берлинской "Герты". В текущем сезоне он отыграл за мадридский клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола, но отдал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Матеус продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге. В подписании форварда якобы заинтересован "Вулверхэмптон".
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