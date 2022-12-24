Барселона собирается приобрести правого защитника в зимнее трансферное окно

"Барселона" хочет подписать правого защитника в зимнее трансферное окно.

Каталонскому клубу импонируют Тома Менье из дортмундской "Боруссии" и Бенжамен Павар из "Баварии". Одним из критериев является то, что защитник сможет отыграть на уровне хотя бы два сезона.

Блуаграна также интересовалась Диогу Далотом, но "Манчестер Юнайтед" в одностороннем порядке продлил с игроком контракт на год, и договариваться о трансфере теперь будет сложнее.