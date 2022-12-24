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Барселона собирается приобрести правого защитника в зимнее трансферное окно

Испания
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Клуб нуждается в усилении линии обороны

Барселона собирается приобрести правого защитника в зимнее трансферное окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет подписать правого защитника в зимнее трансферное окно.

Каталонскому клубу импонируют Тома Менье из дортмундской "Боруссии" и Бенжамен Павар из "Баварии". Одним из критериев является то, что защитник сможет отыграть на уровне хотя бы два сезона.

Блуаграна также интересовалась Диогу Далотом, но "Манчестер Юнайтед" в одностороннем порядке продлил с игроком контракт на год, и договариваться о трансфере теперь будет сложнее.

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В статье: Барселона Томас Менье Бенжамен Павар
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Источник:
Diario Sport

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