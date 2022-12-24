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Барселона собирается приобрести правого защитника в зимнее трансферное окно
Клуб нуждается в усилении линии обороны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет подписать правого защитника в зимнее трансферное окно.
Каталонскому клубу импонируют Тома Менье из дортмундской "Боруссии" и Бенжамен Павар из "Баварии". Одним из критериев является то, что защитник сможет отыграть на уровне хотя бы два сезона.
Блуаграна также интересовалась Диогу Далотом, но "Манчестер Юнайтед" в одностороннем порядке продлил с игроком контракт на год, и договариваться о трансфере теперь будет сложнее.
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Источник:Diario Sport
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