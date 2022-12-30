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Хочет остаться в Мадриде. Арендованный Реалом защитник Шахтера не поедет в расположение бразильской молодежки

Испания
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Пропустит престижный турнир

Хочет остаться в Мадриде. Арендованный Реалом защитник Шахтера не поедет в расположение бразильской молодежки

Фото: Real Madrid Club de Fútbol

UA-Футбол
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Летом 2022-го мадридский "Реал" на полтора года арендовал у "Шахтера" 18-летнего Винисиуса Тобиаса. Ныне он успешно играет в составе "Кастильи".

По данным Okdiario, ныне фулбек полностью сконцентрирован на игре за "сливочных". Настолько, что он принял решение не поехать в состав молодежной сборной Бразилии на престижный турнир Sudamericano Sub-20.

Таким образом он хочет остаться в клубе, дабы показать свою приверженность и желание играть именно за мадридцев. Сами "сливочные", как сообщалось ранее, готовы полноценно выкупить контракт Тобиаса у "Шахтера".

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В текущем сезоне фулбек в сумме провел 19 матчей за "Кастилью" и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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