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Хочет остаться в Мадриде. Арендованный Реалом защитник Шахтера не поедет в расположение бразильской молодежки
Пропустит престижный турнир
Фото: Real Madrid Club de Fútbol
Летом 2022-го мадридский "Реал" на полтора года арендовал у "Шахтера" 18-летнего Винисиуса Тобиаса. Ныне он успешно играет в составе "Кастильи".
По данным Okdiario, ныне фулбек полностью сконцентрирован на игре за "сливочных". Настолько, что он принял решение не поехать в состав молодежной сборной Бразилии на престижный турнир Sudamericano Sub-20.
❌???????? Vinicius Tobias dice 'no' a Brasil para convencer al #RealMadrid de su fichaje ????????❌— Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) December 29, 2022
???? Su objetivo es quedarse ????https://t.co/DNTo6Fkarl
Таким образом он хочет остаться в клубе, дабы показать свою приверженность и желание играть именно за мадридцев. Сами "сливочные", как сообщалось ранее, готовы полноценно выкупить контракт Тобиаса у "Шахтера".
В текущем сезоне фулбек в сумме провел 19 матчей за "Кастилью" и отдал четыре голевые передачи.
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