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Пеллегрини дал пресс-конференцию в столовой после матча Бетис – Ибица – Видео

Испания
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Тренер недоумевал, почему игру провели на таком стадионе

Пеллегрини дал пресс-конференцию в столовой после матча Бетис – Ибица – Видео

Фото: скриншот

Новина українською

Главному тренеру "Бетиса" Мануэлю Пеллегрини пришлось дать пресс-конференцию после матча с "Ибицей" (4:1) в столовой. На стадионе не было специального помещения.

Стадион Джан Миссес вмещает всего тисячу человек.

"На самом деле, я был удивлен, что на соседнем стадионе не играли в такую ​​привлекательную игру, как с "Бетисом". Я не знаю причин, но я считаю, что это было бы более масштабное шоу, с большим количеством людей, и мы избежали бы пресс-конференции здесь, в столовой. Видимо, на это были свои причины, но я думаю, это было бы прекрасное зрелище в соседнем поле", – сказал Пеллегрини после матча.

"Бетис" идет в Ла Лиге на 6-м месте с 25-ю очками после 15 туров. Отставание от 4-го "Атлетико" всего 2 очка.

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В статье: Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья) Ибица
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