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Пеллегрини дал пресс-конференцию в столовой после матча Бетис – Ибица – Видео
Тренер недоумевал, почему игру провели на таком стадионе
Фото: скриншот
Главному тренеру "Бетиса" Мануэлю Пеллегрини пришлось дать пресс-конференцию после матча с "Ибицей" (4:1) в столовой. На стадионе не было специального помещения.
Стадион Джан Миссес вмещает всего тисячу человек.
"На самом деле, я был удивлен, что на соседнем стадионе не играли в такую привлекательную игру, как с "Бетисом". Я не знаю причин, но я считаю, что это было бы более масштабное шоу, с большим количеством людей, и мы избежали бы пресс-конференции здесь, в столовой. Видимо, на это были свои причины, но я думаю, это было бы прекрасное зрелище в соседнем поле", – сказал Пеллегрини после матча.
"Бетис" идет в Ла Лиге на 6-м месте с 25-ю очками после 15 туров. Отставание от 4-го "Атлетико" всего 2 очка.
Esta es la cafetería en la que ha dado la rueda de prensa Pellegrini. @RadioMARCA pic.twitter.com/sMDVpoJxPm— Pablo Parra (@PabloParra_95) January 5, 2023
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