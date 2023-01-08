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Реал выкупит контракт защитника Шахтера
Бразилец останется в Мадриде
Мадридский "Реал" собирается выкупить у "Шахтера" контракт правого защитника Винисиуса Тобиаса.
Сейчас бразилец находится в Мадриде на правах аренды. По данным источника, сумма трансфера составит менее 10 миллионов евро.
Тобиас еще не играл за первую команду "Реала". Он провел 16 матчей за резервную команду "Реал Мадрид Кастилья" и отдал 3 ассиста, а также сыграл 3 матча в Юношеской лиге УЕФА, отдав один ассист. Соглашение игрока с "Шахтером" действует до 2026 года.
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Источник:Marca
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