Кубок короля. Сеута - Барселона 0:5. Не матч, а экскурсия в Африку

После жеребьевки Хави вслух порадовался, что "Барселоне" выпал такой слабый соперник, и "Сеута" на это обиделась. Игра, впрочем, доказала правоту тренера.

За все 90 минут "Сеута" так и не показала ни организации, ни характера, ни мастерства - и это при том, что "Барса" выпустила второй состав. Из основы сыграл только Левандовский, который из-за дисквалификации пропустит следующий тур Ла Лиги.

Для каталонцев это был словно не соревновательный матч, а экскурсия в экзотичное место. Кто не знает, Сеута - эксклав Испании в Африке, оставшийся со времен владычества мадридской короны в Марокко.

Ну, а если это экскурсия, то куда события торопить? "Барса" флегматично раскачивала оборону аутсайдера, в основном используя левый фланг и Альбу. Когда же "Сеута" немного наелась, последовал гол - Рафинья продемонстрировал крученый удар с 20 метров.

В начале второго тайма прессинг Кессье прямо возле штрафной "Сеуты" завершился вторым мячом от Роберта.

4th - @FCBarcelona will play their 4th Spanish Cup tie at Ceuta tonight after 1943 (against SD Ceuta in Copa del Generalísimo), 2001 and 2010. They progressed in the previous three. Memories. pic.twitter.com/OB4IRHp3zk — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2023

Дальше еще Фати появился на поле - и тоже сразу забил. Кессье классно выбежал на подачу - и опять гол… Короче, кто у "Барсы" хотел, тот забивал.

Таких курортных условий в этом сезоне у команды Хави еще не было и, вероятно, уже не будет. Впереди только Ла Лига, решающие стадии Кубка и Лига Европы, где в этом году собрана необычайно крепкая компания. Там везде придется попотеть.

1/8 финала Кубка короля. Сеута. "Мунисипаль Альфонсо Мурубе"

"Сеута" (ІІІ дивизион) - "Барселона" - 0:5

Голы: Рафинья, 41, Левандовский, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77

"Сеута": Мехияс - Алан, Хуан Гутьеррес, Лафарж (Данезе, 68), Давид Алонсо - Айсар (Редондо 57), Альберто Рейна, Хота (Иглесиас, 57) - Куэвас (Пабло Гарсия, 57), Родри (Касаис, 78), Антоньито

"Барселона": Пенья - Бельерин, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо (Кристенсен, 73), Альба - Кессье, Роберто (Бускетс, 73), Торре (Гави, 46) - Рафинья (Аларкон, 80), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 60)

Предупреждение: Антоньито, 39