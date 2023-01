Кубок короля. Сеута - Барселона 0:5. Не матч, а экскурсия в Африку

После жеребьевки Хави вслух порадовался, что "Барселоне" выпал такой слабый соперник, и "Сеута" на это обиделась. Игра, впрочем, доказала правоту тренера.

За все 90 минут "Сеута" так и не показала ни организации, ни характера, ни мастерства - и это при том, что "Барса" выпустила второй состав. Из основы сыграл только Левандовский, который из-за дисквалификации пропустит следующий тур Ла Лиги.

Для каталонцев это был словно не соревновательный матч, а экскурсия в экзотичное место. Кто не знает, Сеута - эксклав Испании в Африке, оставшийся со времен владычества мадридской короны в Марокко.

Ну, а если это экскурсия, то куда события торопить? "Барса" флегматично раскачивала оборону аутсайдера, в основном используя левый фланг и Альбу. Когда же "Сеута" немного наелась, последовал гол - Рафинья продемонстрировал крученый удар с 20 метров.

В начале второго тайма прессинг Кессье прямо возле штрафной "Сеуты" завершился вторым мячом от Роберта.

4th - @FCBarcelona will play their 4th Spanish Cup tie at Ceuta tonight after 1943 (against SD Ceuta in Copa del Generalísimo), 2001 and 2010. They progressed in the previous three. Memories. pic.twitter.com/OB4IRHp3zk