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Кубок короля. Сеута - Барселона 0:5. Не матч, а экскурсия в Африку

Испания
(1 голосов)

Слишком легко для каталонцев

Кубок короля. Сеута - Барселона 0:5. Не матч, а экскурсия в Африку

Фото: mundodeportivo.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После жеребьевки Хави вслух порадовался, что "Барселоне" выпал такой слабый соперник, и "Сеута" на это обиделась. Игра, впрочем, доказала правоту тренера.

За все 90 минут "Сеута" так и не показала ни организации, ни характера, ни мастерства - и это при том, что "Барса" выпустила второй состав. Из основы сыграл только Левандовский, который из-за дисквалификации пропустит следующий тур Ла Лиги.

Для каталонцев это был словно не соревновательный матч, а экскурсия в экзотичное место. Кто не знает, Сеута - эксклав Испании в Африке, оставшийся со времен владычества мадридской короны в Марокко.

Ну, а если это экскурсия, то куда события торопить? "Барса" флегматично раскачивала оборону аутсайдера, в основном используя левый фланг и Альбу. Когда же "Сеута" немного наелась, последовал гол - Рафинья продемонстрировал крученый удар с 20 метров.

В начале второго тайма прессинг Кессье прямо возле штрафной "Сеуты" завершился вторым мячом от Роберта.

Дальше еще Фати появился на поле - и тоже сразу забил. Кессье классно выбежал на подачу - и опять гол… Короче, кто у "Барсы" хотел, тот забивал.

Таких курортных условий в этом сезоне у команды Хави еще не было и, вероятно, уже не будет. Впереди только Ла Лига, решающие стадии Кубка и Лига Европы, где в этом году собрана необычайно крепкая компания. Там везде придется попотеть.

1/8 финала Кубка короля. Сеута. "Мунисипаль Альфонсо Мурубе"

"Сеута" (ІІІ дивизион) - "Барселона" - 0:5

Голы: Рафинья, 41, Левандовский, 50, 90, Фати, 70, Кессье, 77

"Сеута": Мехияс - Алан, Хуан Гутьеррес, Лафарж (Данезе, 68), Давид Алонсо - Айсар (Редондо 57), Альберто Рейна, Хота (Иглесиас, 57) - Куэвас (Пабло Гарсия, 57), Родри (Касаис, 78), Антоньито

"Барселона": Пенья - Бельерин, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо (Кристенсен, 73), Альба - Кессье, Роберто (Бускетс, 73), Торре (Гави, 46) - Рафинья (Аларкон, 80), Левандовский, Ферран Торрес (Фати, 60)

Предупреждение: Антоньито, 39

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В статье: Барселона Сеута
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.01.2023 в 23:28
Мелочь, а приятно. Особенно когда там сливки страдают основным составом
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Spokoyno (Київ)
19.01.2023 в 23:10
Тепер Барса не стала бавитись, а потренувались на кошенятах...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.01.2023 в 23:26
Хорошо, что без основных (почти ) обошлись.
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