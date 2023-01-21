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Барселона может подписать Брозовича в зимнее трансферное окно

Испания
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Хорват близок к смене клубной прописки

Барселона может подписать Брозовича в зимнее трансферное окно

UA-Футбол
Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" всеми силами пытается усилить клуб опытным центральным полузащитником в зимнее трансферное окно.

Одним из кандидатов на позицию опорного полузащитника "сине-гранатовые" рассматривают полузащитника сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозовича. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" уже сделала предложение "Интеру". Каталонцы хотят арендовать хорватского футболиста с правом выкупа. О финансовых деталях потенциальной сделки никакой информации нет.

В нынешнем сезоне хорват сыграл в составе "Интера" в 10-ти матчах Серии А, где сумел отличиться двумя голами.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Марцело Брозович
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