Барселона может подписать Брозовича в зимнее трансферное окно

Руководство каталонской "Барселоны" всеми силами пытается усилить клуб опытным центральным полузащитником в зимнее трансферное окно.

Одним из кандидатов на позицию опорного полузащитника "сине-гранатовые" рассматривают полузащитника сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозовича. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, "Барселона" уже сделала предложение "Интеру". Каталонцы хотят арендовать хорватского футболиста с правом выкупа. О финансовых деталях потенциальной сделки никакой информации нет.

В нынешнем сезоне хорват сыграл в составе "Интера" в 10-ти матчах Серии А, где сумел отличиться двумя голами.