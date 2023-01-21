Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может подписать Брозовича в зимнее трансферное окно
Хорват близок к смене клубной прописки
Руководство каталонской "Барселоны" всеми силами пытается усилить клуб опытным центральным полузащитником в зимнее трансферное окно.
Одним из кандидатов на позицию опорного полузащитника "сине-гранатовые" рассматривают полузащитника сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозовича. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
По информации источника, "Барселона" уже сделала предложение "Интеру". Каталонцы хотят арендовать хорватского футболиста с правом выкупа. О финансовых деталях потенциальной сделки никакой информации нет.
В нынешнем сезоне хорват сыграл в составе "Интера" в 10-ти матчах Серии А, где сумел отличиться двумя голами.
Популярное сейчас
- Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса
- Общее количество убитых на войне россиян перевалило за 120 тысяч. Генштаб подытожил текущие потери врага
- До гола не хватило сантиметров. ВИДЕО, как стойка спасла Ренн после удара Малиновского
- "Конечно, я это видел несколько иначе, но есть так, как есть", - Цыганков попрощался с Динамо
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО