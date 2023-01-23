Цыганков дебютирует с Барсой, Зинченко встретится с Сити. Расписание футбола на 23 - 29 января

UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 23 по 29 января.

Понедельник, 23 января

В Англии снова дерби. Конечно, лондонское. "Тоттенхэм" после двух поражений подряд будет доказывать, что он все еще в порядке. Но сделать это будет не просто против нынешнего "Фулхэма". В Италии "Интер" может ситуативно выйти на второе место, обыграв "Эмполи". Ну и может кого-нибудь заинтересует матч "Валенсии" с "Альмерией". Говорят, Эдинсон Кавани до сих пор в полном порядке.

"Интер" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Фулгэм" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Валенсия" – "Альмерия". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 24 января

Разгоняется Бундеслига. В центре внимания – матч "Кельна" и "Баварии". Козлы на выходных выиграли у "Вердера" 7:1, оставили ли они хотя бы один гол на мюнхенцев? В Италии тур закрывает ТОП-матч – "Лацио" будет играть с "Миланом". Россонери терять очки нельзя, если все еще теплится надежда догнать "Наполи". А "Лацио" ведет ожесточенную борьбу с "Ромой" и "Аталантой" за четвертое место. Ну и не пропустите первый матч "Динамо" в 2023-му, пусть он и товарищеский.

"Динамо" – "Рапид". 16:00. Товарищеский матч. YouTube

"Шальке" – "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Бавария" – "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лацио" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

Среда, 25 января

В той же Германии рекомендуем к просмотру матч "Фрайбурга" и "Айнтрахта" - у обеих команд по 30 очков и они делят 2-4 места. В Англии уже полуфиналы Кубка лиги – вторую пару сформировали "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест". В Испании в Кубке короля "лишь" четвертьфиналы, но на этой стадии будет несколько очень вкусных баталий.

"Майнц" – "Боруссия" Д. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Фрайбург" – "Айнтрахт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест". 22:00. Кубок лиги

"Барселона" – "Реал Сосьедад". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

Четверг, 26 января

В рамках Кубка Короля увидим дерби Мадрида. А вдруг Лунин все же сыграет… Вторая пара тоже исторически перспективна – "Валенсия" и "Атлетик".

"Валенсия" – "Атлетик". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Реал" – "Атлетико". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

Пятница, 27 января

Очередной евроуикенд предлагаем вам начать с Франции, где сыграют "Лорьян" и "Ренн". Почему стоит посмотреть этот матч? Потому что "Ренн" – это соперник "Шахтера", недавно обыгравший ПСЖ. А "Лорьян" в этом сезоне играет очень интересно и претендует на еврокубки. Впрочем, конкурировать с вывеской "Манчестер Сити" – "Арсенал" будет тяжело. Пусть этот матч и состоится в рамках Кубка Англии.

"Лейпциг" – "Штутгарт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лорьян" – "Ренн". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Арсенал". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

Суббота, 28 января

Пока на Туманном Альбионе еще не решающие раунды Кубка Англии, можно больше внимания уделить другим ТОП-Чемпионатам. В Германии выделяется встреча "Айнтрахта" с "Баварией". В Испании внимание будет приковано к матчу "Жироны" с "Барселоной". Понятно, что все мы хотим, чтобы в Ла Лиге дебютировал Виктор Цыганков. Тем временем в Италии "Интер" будет экзаменовать "Кремонезе", а "Аталанта" будет выполнять обязательную программу в игре с "Сампдорией". На десерт – матч Руслана Малиновского и его "Марселя" против прямого конкурента за место на пьедестале, а именно – "Монако".

"Динамо" – "Марибор". 16:00. Товарищеский матч. YouTube

"Жирона" – "Барселона". 17:15. Ла Лига. MEGOGO

"Интер" – "Кремонезе". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Айнтрахт" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Аталанта" – "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Марсель" – "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 29 января

Роберто Де Дзерби две недели тому назад шокировал Юргена Клоппа в рамках чемпионата. Теперь немец попытается взять реванш у итальянца в рамках Кубка Англии. В Италии очередное испытание для "Наполи" на пути к чемпионству - Моуриньо и его "Рома". В Германии статусный матч "Байера" и "Боруссии". К слову, аптекари наконец-то ожили и играют так, как от них ждут. В Испании "Реал Сосьедад" попытается замахнуться на второе место в игре с "Реалом" из Мадрида. Наконец-то во Франции звезды ПСЖ будут поддерживать форму в игре со скромным "Реймсом".