Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков дебютирует с Барсой, Зинченко встретится с Сити. Расписание футбола на 23 - 29 января
А еще тяжелая неделя для Реала, много Германии и первые матчи Динамо в году
Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий
UA-Футбол традиционно собрал для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели – с 23 по 29 января.
Понедельник, 23 января
В Англии снова дерби. Конечно, лондонское. "Тоттенхэм" после двух поражений подряд будет доказывать, что он все еще в порядке. Но сделать это будет не просто против нынешнего "Фулхэма". В Италии "Интер" может ситуативно выйти на второе место, обыграв "Эмполи". Ну и может кого-нибудь заинтересует матч "Валенсии" с "Альмерией". Говорят, Эдинсон Кавани до сих пор в полном порядке.
- "Интер" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Фулгэм" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Валенсия" – "Альмерия". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Вторник, 24 января
Разгоняется Бундеслига. В центре внимания – матч "Кельна" и "Баварии". Козлы на выходных выиграли у "Вердера" 7:1, оставили ли они хотя бы один гол на мюнхенцев? В Италии тур закрывает ТОП-матч – "Лацио" будет играть с "Миланом". Россонери терять очки нельзя, если все еще теплится надежда догнать "Наполи". А "Лацио" ведет ожесточенную борьбу с "Ромой" и "Аталантой" за четвертое место. Ну и не пропустите первый матч "Динамо" в 2023-му, пусть он и товарищеский.
- "Динамо" – "Рапид". 16:00. Товарищеский матч. YouTube
- "Шальке" – "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Бавария" – "Кельн". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лацио" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
Среда, 25 января
В той же Германии рекомендуем к просмотру матч "Фрайбурга" и "Айнтрахта" - у обеих команд по 30 очков и они делят 2-4 места. В Англии уже полуфиналы Кубка лиги – вторую пару сформировали "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест". В Испании в Кубке короля "лишь" четвертьфиналы, но на этой стадии будет несколько очень вкусных баталий.
- "Майнц" – "Боруссия" Д. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Фрайбург" – "Айнтрахт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем Форест". 22:00. Кубок лиги
- "Барселона" – "Реал Сосьедад". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
Четверг, 26 января
В рамках Кубка Короля увидим дерби Мадрида. А вдруг Лунин все же сыграет… Вторая пара тоже исторически перспективна – "Валенсия" и "Атлетик".
- "Валенсия" – "Атлетик". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Реал" – "Атлетико". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
Пятница, 27 января
Очередной евроуикенд предлагаем вам начать с Франции, где сыграют "Лорьян" и "Ренн". Почему стоит посмотреть этот матч? Потому что "Ренн" – это соперник "Шахтера", недавно обыгравший ПСЖ. А "Лорьян" в этом сезоне играет очень интересно и претендует на еврокубки. Впрочем, конкурировать с вывеской "Манчестер Сити" – "Арсенал" будет тяжело. Пусть этот матч и состоится в рамках Кубка Англии.
- "Лейпциг" – "Штутгарт". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лорьян" – "Ренн". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Арсенал". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports
Суббота, 28 января
Пока на Туманном Альбионе еще не решающие раунды Кубка Англии, можно больше внимания уделить другим ТОП-Чемпионатам. В Германии выделяется встреча "Айнтрахта" с "Баварией". В Испании внимание будет приковано к матчу "Жироны" с "Барселоной". Понятно, что все мы хотим, чтобы в Ла Лиге дебютировал Виктор Цыганков. Тем временем в Италии "Интер" будет экзаменовать "Кремонезе", а "Аталанта" будет выполнять обязательную программу в игре с "Сампдорией". На десерт – матч Руслана Малиновского и его "Марселя" против прямого конкурента за место на пьедестале, а именно – "Монако".
- "Динамо" – "Марибор". 16:00. Товарищеский матч. YouTube
- "Жирона" – "Барселона". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Интер" – "Кремонезе". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Аталанта" – "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Марсель" – "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, 29 января
Роберто Де Дзерби две недели тому назад шокировал Юргена Клоппа в рамках чемпионата. Теперь немец попытается взять реванш у итальянца в рамках Кубка Англии. В Италии очередное испытание для "Наполи" на пути к чемпионству - Моуриньо и его "Рома". В Германии статусный матч "Байера" и "Боруссии". К слову, аптекари наконец-то ожили и играют так, как от них ждут. В Испании "Реал Сосьедад" попытается замахнуться на второе место в игре с "Реалом" из Мадрида. Наконец-то во Франции звезды ПСЖ будут поддерживать форму в игре со скромным "Реймсом".
- "Милан" – "Сассуоло". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Брайтон" – "Ливерпуль". 15:30. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Атлетико" – "Осасуна". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Байер" – "Боруссия" Д. 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Наполи" – "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO
- ПСЖ – "Реймс". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Реал" – "Реал Сосьедад". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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