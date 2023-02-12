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Кроос - о продолжении контракта с Реалом: Не собираюсь тянуть время, скоро все станет известно

Испания
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Игрок пока не готов сообщить о своем решении

Кроос - о продолжении контракта с Реалом: Не собираюсь тянуть время, скоро все станет известно

Фото: Statathlon

Новина українською

Хавбек "Реала" Тони Кроос после победы в финале клубного чемпионата мира с "Аль-Хилялем" (5:3) ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере:

"Моё будущее? В любом случае я всегда на связи с клубом. Могу сказать по своему опыту, что такие вопросы лучше обсуждать за закрытыми дверями. Когда будет принято официальное решение, вы об этом узнаете.

Когда будет принято это решение? Я не собираюсь тянуть с решением много месяцев. У меня прекрасные отношения с "Реалом", ни одна из сторон не совершает никаких глупостей", - сказал игрок.

Ранее была информация, что Кроос может отказаться от продления контракта с "Реалом" и завершить карьеру летом 2023-го года.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) Клубный ЧМ
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