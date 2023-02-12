Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроос - о продолжении контракта с Реалом: Не собираюсь тянуть время, скоро все станет известно
Игрок пока не готов сообщить о своем решении
Фото: Statathlon
Хавбек "Реала" Тони Кроос после победы в финале клубного чемпионата мира с "Аль-Хилялем" (5:3) ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере:
"Моё будущее? В любом случае я всегда на связи с клубом. Могу сказать по своему опыту, что такие вопросы лучше обсуждать за закрытыми дверями. Когда будет принято официальное решение, вы об этом узнаете.
Когда будет принято это решение? Я не собираюсь тянуть с решением много месяцев. У меня прекрасные отношения с "Реалом", ни одна из сторон не совершает никаких глупостей", - сказал игрок.
Ранее была информация, что Кроос может отказаться от продления контракта с "Реалом" и завершить карьеру летом 2023-го года.
Популярное сейчас
- Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех
- Лига 1. Клермон - Марсель 0:2. Немного футбола и немного свободной борьбы
- Бензема вышел на второе место по количеству трофеев в истории Реала
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 15:00 Зарубежные Английский ветеран и немецкий мозг Мадрида. Сегодня День рождения у Милнера и Крооса
- 19:15 Зарубежные Кроос раскритиковал празднование голов Обамеянга - форвард Арсенала нашел чем ответить
- 17:19 Зарубежные Кроос выступил против Лиги наций и Клубного ЧМ: Для ФИФА и УЕФА мы просто марионетки