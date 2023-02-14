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Хавбек Вильярреала порвал крестообразные связки
Это случилось в матче с "Барселоной"
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский футболист "Вильярреала" Франсис Коклен получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в поединке 21-го тура Ла Лиги против каталонской "Барселоны" (0:1).
Коклен был заменен на 36-й минуте. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован. Сообщается, что он пропустит остаток сезона. Вскоре клуб предоставит более подробную информацию касательно хирургического вмешательства.
???????????????????? ????????́????????????????: @FCoquelin_off— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 13, 2023
???? El futbolista francés sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
¡Mucho ánimo en este difícil momento, Coque ????!@AsisaSalud ????#VillarrealBarça
"Вильярреал" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Коклен провел за "Желтую Сумбарину" 23 матча во всех турнирах в текущей кампании, он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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