Хавбек Вильярреала порвал крестообразные связки

Французский футболист "Вильярреала" Франсис Коклен получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в поединке 21-го тура Ла Лиги против каталонской "Барселоны" (0:1).

Коклен был заменен на 36-й минуте. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован. Сообщается, что он пропустит остаток сезона. Вскоре клуб предоставит более подробную информацию касательно хирургического вмешательства.

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???? El futbolista francés sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha



¡Mucho ánimo en este difícil momento, Coque ????!@AsisaSalud ????#VillarrealBarça — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 13, 2023

"Вильярреал" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Коклен провел за "Желтую Сумбарину" 23 матча во всех турнирах в текущей кампании, он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.