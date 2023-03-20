Барселона - Реал: Кесси вырывает победу для каталонцев, забив гол в компенсированное время. ВИДЕО

Каталонская "Барселона" дома играет против мадридского "Реала" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Онлайн-трансляцию вы можете слушать на нашем сайте.

Счет в матче отрыли подопечные Карло Анчелотти, хотя гол забил футболист "Барселоны" - автоголом отметился уругвайский защитник каталонцев Рональд Араухо, который срезал мяч в свои ворота.

Однако, "Барселона смогла сравнять счет в матче - гол на счету испанского полузащитника Серхи Роберто, который уверенно сыграл на добивании и не оставил шансов Куртуа.

В конце матча, в компенсированное время, каталонцы смогли вырвать победу в матче - голом отличился полузащитник Франк Кесси, который подарил "сине-гранатовым" победу в матче.