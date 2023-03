Севилья в скором времени уволит Хорхе Сампаоли

Руководство "Севильи" в скором времени завершит обсуждение увольнения с юристами менеджера Хорхе Сампаоли. Его сменит Хосе Луис Мендилибар.

"Севилья" находится в двух очках от зоны вылета в чемпионате Испании и важные победы в Лиге чемпионов не помогут Сампаоли сохранить работу в клубе. С момента прихода в клуб осенью, команда выиграла только одну выездную игру, в остальных пять поражений и три ничьи.

Напомним, что Сампаоли возглавил клуб 6 октября, когда сменил у руля команды Хулена Лопетеги. Испанский специалист вскоре возглавил "Вулверхэмптон".

