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Севилья в скором времени уволит Хорхе Сампаоли
Не долго проработал
Фото: Fotoarena/ автор: Nayra Halm
Руководство "Севильи" в скором времени завершит обсуждение увольнения с юристами менеджера Хорхе Сампаоли. Его сменит Хосе Луис Мендилибар.
"Севилья" находится в двух очках от зоны вылета в чемпионате Испании и важные победы в Лиге чемпионов не помогут Сампаоли сохранить работу в клубе. С момента прихода в клуб осенью, команда выиграла только одну выездную игру, в остальных пять поражений и три ничьи.
Напомним, что Сампаоли возглавил клуб 6 октября, когда сменил у руля команды Хулена Лопетеги. Испанский специалист вскоре возглавил "Вулверхэмптон".
Sevilla are set to complete documents and agreements with Jorge Sampaoli’s lawyers to sack him this week, as expected. ⚪️????✅ #Sevilla— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2023
Jose Luis Mendilibar has agreed terms on deal valid until the end of season as he’s gonna be announced as new head coach. pic.twitter.com/WORYvjqczA
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