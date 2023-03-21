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Севилья в скором времени уволит Хорхе Сампаоли

Испания
(1 голосов)

Не долго проработал

Севилья в скором времени уволит Хорхе Сампаоли

Фото: Fotoarena/ автор: Nayra Halm

Новина українською

Руководство "Севильи" в скором времени завершит обсуждение увольнения с юристами менеджера Хорхе Сампаоли. Его сменит Хосе Луис Мендилибар.

"Севилья" находится в двух очках от зоны вылета в чемпионате Испании и важные победы в Лиге чемпионов не помогут Сампаоли сохранить работу в клубе. С момента прихода в клуб осенью, команда выиграла только одну выездную игру, в остальных пять поражений и три ничьи.

Напомним, что Сампаоли возглавил клуб 6 октября, когда сменил у руля команды Хулена Лопетеги. Испанский специалист вскоре возглавил "Вулверхэмптон".

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В статье: Севилья Хорхе Сампаоли
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.03.2023 в 01:46
Что происходит с командой? Что-то мне кажется не в тренере проблема.
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