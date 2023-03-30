Ла Лига официально зарегистрировала Гави под старым номером

Испанская Ла Лига зарегистрировала полузащитника "Барселоны" Гави. Он появился среди игроков первой команды на официальном сайте турнира.

Однако теперь Гави будет играть под своим старым 30-м номером. До этого он выступал с цифрой 6 на спине.

Напомним, ранее он был исключен из основы в молодежку "сине-гранатовых", так как "Барселона" не успела вовремя зарегистрировать новый контракт с футболистом из-за финансовых проблем.

В текущем сезоне Гави провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач.