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Ла Лига официально зарегистрировала Гави под старым номером
Хавбеку вернули 30-й номер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига зарегистрировала полузащитника "Барселоны" Гави. Он появился среди игроков первой команды на официальном сайте турнира.
Однако теперь Гави будет играть под своим старым 30-м номером. До этого он выступал с цифрой 6 на спине.
Напомним, ранее он был исключен из основы в молодежку "сине-гранатовых", так как "Барселона" не успела вовремя зарегистрировать новый контракт с футболистом из-за финансовых проблем.
В текущем сезоне Гави провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач.
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