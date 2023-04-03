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Эспаньол объявил об увольнении главного тренера
Специалист покинул испанский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эспаньол" отправил в отставку главного тренера Диего Мартинеса, информирует официальный сайт команды.
42-летний испанец возглавлял клуб с лета 2022 года. Под его руководством "попугаи" провели 31 матч (9 побед, 9 ничьих и 13 поражений). После 27-ти туров команда занимает 17-е место в Ла Лиге, имея в активе 27 очков. О назначении нового тренера клуб сообщит позже.
По последним данным СМИ, "Эспаньол" возглавит 42-летний Луис Гарсия Фернандес – бывший нападающий испанской команды.
OFICIAL | Diego Martínez finalitza la seva etapa a l'#RCDE. ¡Gracias y mucha suerte!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 3, 2023
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