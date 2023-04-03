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Эспаньол объявил об увольнении главного тренера

Испания
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Специалист покинул испанский клуб

Эспаньол объявил об увольнении главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эспаньол" отправил в отставку главного тренера Диего Мартинеса, информирует официальный сайт команды.

42-летний испанец возглавлял клуб с лета 2022 года. Под его руководством "попугаи" провели 31 матч (9 побед, 9 ничьих и 13 поражений). После 27-ти туров команда занимает 17-е место в Ла Лиге, имея в активе 27 очков. О назначении нового тренера клуб сообщит позже.

По последним данным СМИ, "Эспаньол" возглавит 42-летний Луис Гарсия Фернандес – бывший нападающий испанской команды.

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В статье: Эспаньол (Барселона)
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Источник:
rcdespanyol.com

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