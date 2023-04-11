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Лунину нашли замену – Реал может подписать грузинского кипера
Украинец хочет покинуть команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Валенсии" Гиорги Мамардашвили попал в сферу интересов "Реала". Мадридский клуб рассматривает футболиста на место сменщика Тибо Куртуа, сообщает Defensa Central.
Источник отмечает, что "сливочные" обратили внимание на грузина, поскольку Андрей Лунин решил все-таки покинуть команду. 23-летний украинец продолжает искать новый клуб, где ему будут гарантировать игровую практику.
В услугах Гиорги также заинтересован "Лестер". В нынешнем сезоне 22-летний Мамардашвили провел 32 матча за "Валенсию" во всех турнирах и пропустил 38 мячей. Его контракт действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает вратаря в 25 млн евро.
Лунин принял участие в 11 матчах - 4 "на ноль" и 9 пропущенных ударов. Его рыночная стоимость составляет 5 млн евро.
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