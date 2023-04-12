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Эндрик о трансфере в Реал: Классно знать, что я буду играть вместе с теми футболистами, за которых я играю в FIFA
Мечта любого подростка
Фото: twitter.com/Palmeiras/
Будущий нападающий "Реала" Эндрик прокомментировал свой переход. 16-летний бразилец считает, что Винисиус будет лучшим в мире.
"Я смотрю на Родриго, Милитао, бразильцев... Еще один игрок, которому я уделяю много внимания, – Бензема. Я смотрю, что он делает в штрафной площади и вообще на поле на протяжении всей игры.
Классно знать, что я буду играть вместе с теми футболистами, за которых я играю в FIFA.
Я думаю, что мы, "Реал Мадрид", станем чемпионами этой Лиги чемпионов, а Винисиус будет лучшим в мире", – сказал бразилец.
Напомним, что Эндрик приосединится к "Мадриду" в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.
В этом сезоне форвард "Палмейрас" провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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