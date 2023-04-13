Барселона подписала двухлетний контракт с защитником Атлетика. Известны детали контракта

"Барселона" подписала двухлетний контракт с защитником "Атлетика" из Бильбао Иньиго Мартинесом. Он присоединится к клубу летом, когда у него закончится контракт с текущей командой.

31-летний испанец согласился на переход, так как считает это последним шансом побороться за большие трофеи и сыграть в Лиге чемпионов.

Хави убежден, что игрок отличается сильным характером и менталитетом победителя.

Отмечается, что защитник некоторое время сомневался в переходе из-за дела Негрейры. Клуб убедил его, что он может не переживать по этому поводу.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отдаст Мартинеса в аренду с сохранением оклада, если финансовый фэйр плей не позволит зарегистрировать игрока.