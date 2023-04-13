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Барселона подписала двухлетний контракт с защитником Атлетика. Известны детали контракта
Если не удастся зарегистрировать, отправится в аренду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" подписала двухлетний контракт с защитником "Атлетика" из Бильбао Иньиго Мартинесом. Он присоединится к клубу летом, когда у него закончится контракт с текущей командой.
31-летний испанец согласился на переход, так как считает это последним шансом побороться за большие трофеи и сыграть в Лиге чемпионов.
Хави убежден, что игрок отличается сильным характером и менталитетом победителя.
Отмечается, что защитник некоторое время сомневался в переходе из-за дела Негрейры. Клуб убедил его, что он может не переживать по этому поводу.
Ранее сообщалось, что "Барселона" отдаст Мартинеса в аренду с сохранением оклада, если финансовый фэйр плей не позволит зарегистрировать игрока.
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