  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона подписала двухлетний контракт с защитником Атлетика. Известны детали контракта
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона подписала двухлетний контракт с защитником Атлетика. Известны детали контракта

Испания
(1 голосов)

Если не удастся зарегистрировать, отправится в аренду

Барселона подписала двухлетний контракт с защитником Атлетика. Известны детали контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" подписала двухлетний контракт с защитником "Атлетика" из Бильбао Иньиго Мартинесом. Он присоединится к клубу летом, когда у него закончится контракт с текущей командой.

31-летний испанец согласился на переход, так как считает это последним шансом побороться за большие трофеи и сыграть в Лиге чемпионов.

Хави убежден, что игрок отличается сильным характером и менталитетом победителя.

Отмечается, что защитник некоторое время сомневался в переходе из-за дела Негрейры. Клуб убедил его, что он может не переживать по этому поводу.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отдаст Мартинеса в аренду с сохранением оклада, если финансовый фэйр плей не позволит зарегистрировать игрока.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Барселона хочет продать Фати. Клуб не устраивают заявления его отца
yellow-arrow
Куман о деле Негрейры: В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому. Барселона потеряла свой имидж
yellow-arrow
Барселона предлагает Бускетсу продлить контракт с зарплатой в 3 раза меньше текущей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Иньиго Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
relevo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде