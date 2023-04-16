Испания
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Фати достиг отметки в 100 матчей в футболке Барсы
В 20 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона"
Во втором тайме Хави выпустил на поле Фати. Этот матч стал для испанского 20-летнего вингера 100-м в футболке первой команды "блауграны". За это время Фати записал на свой счет 26 голов и 9 ассистистов.
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