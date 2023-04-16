  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фати достиг отметки в 100 матчей в футболке Барсы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фати достиг отметки в 100 матчей в футболке Барсы

Испания
Обновлено
(1 голосов)

В 20 лет

Фати достиг отметки в 100 матчей в футболке Барсы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде сыграла в нулевую ничью из "Хетафе".

Во втором тайме Хави выпустил на поле Фати. Этот матч стал для испанского 20-летнего вингера 100-м в футболке первой команды "блауграны". За это время Фати записал на свой счет 26 голов и 9 ассистистов.

По теме
yellow-arrow
Это точно будущий чемпион? Хетафе - Барселона 0:0. Видео главных моментов матча
yellow-arrow
Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Каталонцы в кризисе
yellow-arrow
У Цыганкова сильные партнеры. Жирона - Эльче 2:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона "Хетафе" Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде