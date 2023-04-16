Фати достиг отметки в 100 матчей в футболке Барсы

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде сыграла в нулевую ничью из "Хетафе".

Во втором тайме Хави выпустил на поле Фати. Этот матч стал для испанского 20-летнего вингера 100-м в футболке первой команды "блауграны". За это время Фати записал на свой счет 26 голов и 9 ассистистов.