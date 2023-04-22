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Педри и де Йонг попали в заявку на матч с Атлетико Мадрид после травмы

Испания
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Стало известно, какие игроки попали в заявку на матч с Атлетико

Педри и де Йонг попали в заявку на матч с Атлетико Мадрид после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" объявила игроков, заявленных на матч с "Атлетико" Мадрид, об этом сообщает официальный твиттер команды. В состав вернулись Френки де Йонг и Педри.

В список вошли:

Марк-Андре тер Штеген
Рональд Араухо
Серхио Бускетс
Педри
Роберт Левандовский
Ансу Фати
Ферран Торрес
Иньяки Пенья
Маркос Алонсо
Жорди Альба
Франк Кессье
Фрэнки де Йонг
Рафинья
Жюль Кунде
Эрик Гарсия
Алехандро Бальде
Гави
Пабло Торре
Арнау Тенас
Анхель Аларкон
Ламин Ямал

Не попал в заявку один из основных игроков команды Усман Дембеле. Хотя ранее сообщалось о том, что на ряду с Педри и Френки де Йонгом, вингер тренировался в основной группе.

"Барселона" и "Атлетико" во всех турнирах сыграли между собой 239 матчей. В противостоянии лидируют каталонцы со счетом 107 побед против 76. Еще 56 матчей завершились вничью.

"Барселона" встретится с "Атлетико" в воскресенье 23 апреля на "Камп Ноу". Матч запланирован на 17:15 по Киеву.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Усман Дембеле Френки де Йонг Педри
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Источник:
twitter.com

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