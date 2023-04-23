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Барселона рассматривает возможность трансфера правого защитника Баварии
Игрок может переехать в Каталонию уже летом
Фото: fcbayern.com
Защитник мюнхенской "Баварии" Нуссайр Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в "Барселону".
"Блауграна" хотела подписать Мазрауи ещё в те времена, когда Нуссайр выступал за "Аякс". Однако марокканец решил перейти на правах свободного агента в "Баварию".
25-летний Мазрауи стал игроком "Баварии" в летнее трансферное окно, В 21 матче во всех турнирах Нуссайр провёл на поле 1144 минуты, отметившись тремя результативными действиями.
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Источник:Bild
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