Барселона рассматривает возможность трансфера правого защитника Баварии

Защитник мюнхенской "Баварии" Нуссайр Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в "Барселону".

"Блауграна" хотела подписать Мазрауи ещё в те времена, когда Нуссайр выступал за "Аякс". Однако марокканец решил перейти на правах свободного агента в "Баварию".

25-летний Мазрауи стал игроком "Баварии" в летнее трансферное окно, В 21 матче во всех турнирах Нуссайр провёл на поле 1144 минуты, отметившись тремя результативными действиями.