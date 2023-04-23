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Барселона рассматривает возможность трансфера правого защитника Баварии

Испания
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Игрок может переехать в Каталонию уже летом

Барселона рассматривает возможность трансфера правого защитника Баварии

Фото: fcbayern.com

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Защитник мюнхенской "Баварии" Нуссайр Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в "Барселону".

"Блауграна" хотела подписать Мазрауи ещё в те времена, когда Нуссайр выступал за "Аякс". Однако марокканец решил перейти на правах свободного агента в "Баварию".

25-летний Мазрауи стал игроком "Баварии" в летнее трансферное окно, В 21 матче во всех турнирах Нуссайр провёл на поле 1144 минуты, отметившись тремя результативными действиями.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Нуссайр Мазрауи
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