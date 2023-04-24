Гвардиола не дал Канселу перейти в аренду в Барселону зимой

Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола не дал добро на переход Жоау Канселу на правах аренды в "Барселону" этой зимой. Испанский клуб попытается приобрести защитника этим летом.

Причина, почему Гвардиола не дал португальцу уйти в "Барсу" неизвестна. "Блауграна" хочет попытаться ещё раз, но в клубе нет уверенности, что трансфер удастся провернуть.

В итоге Канселу перешел в аренду в "Баварию" до конца сезона. Португалец провел за клуб 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Сообщалось, что с игроком активно ведет переговоры "Бавария", чтобы выкупить контракт игрока в конце сезона.