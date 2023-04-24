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Гвардиола не дал Канселу перейти в аренду в Барселону зимой
Одобрил только "Баварию"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола не дал добро на переход Жоау Канселу на правах аренды в "Барселону" этой зимой. Испанский клуб попытается приобрести защитника этим летом.
Причина, почему Гвардиола не дал португальцу уйти в "Барсу" неизвестна. "Блауграна" хочет попытаться ещё раз, но в клубе нет уверенности, что трансфер удастся провернуть.
В итоге Канселу перешел в аренду в "Баварию" до конца сезона. Португалец провел за клуб 16 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
Сообщалось, что с игроком активно ведет переговоры "Бавария", чтобы выкупить контракт игрока в конце сезона.
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