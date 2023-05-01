Ждем игры без комплексов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры Севилья - Жирона

Сегодня, 1 мая, состоится завершающий матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" примет "Жирону". В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Виктор Цыганков.

"Жирона" стоит на 9-м месте в таблице, "Севилья" на 11-м, но при этом у команд поровну очков – по 41.

В еврокубки команды не пробьются, вылететь – не вылетят. И где, как не в таких матчах, показывать себя и свою игру. И это не только про команды, но и про Цыганкова.

Так что, смотрим интересную классную игру.

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Ла Лига. 33-й тур. 25.04.2023

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Арбитр в поле - Алехандро Муньис Руис

Севилья 22:00 Жирона

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