Украинская магия. В Жироне отреагировали на перформанс Цыганкова в матче с Севильей

1 мая состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" принимала "Жирону". В стартовом составе гостей вышел украинский вингер Виктор Цыганков и отметился результативным действием во втором тайме.

На 60-й минуте Виктор отдал ассист на Кастельяноса, который сделал счет 2:0. Отметим, что в активе Цыганкова уже 4 результативные передачи в рамках Примеры. Пресс-служба "Жироны" выложила фотографию украинца, добавила к описанию эмодзи волшебной палочки и флага Украины, резюмировав: "Украинская магия".

Видео гола Кастельяноса и, соответственно, ассиста Цыганкова:

"Жироны" уже 8-я в таблице с 44 очками. При этом уже 7-я позиция в Ла Лиге может гарантировать еврокубки, если в финале Копа Дель Рей "Реал" победит "Осасуну" – то есть, у команды Цыганкова может быть реальный шанс сыграть в Европе, однако сначала надо обогнать "Атлетик" (47 очков, 7-я строчка).