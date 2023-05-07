Родриго: Для меня будет честью стать 10-м номером Реала, но только когда Модрич захочет уйти

Бразильский вингер "Реала" Родриго рассказал, хотел бы он получить 10-й игровой номер, который сейчас принадлежит Модричу.

"Мы с Лукой еще не говорили об этом, потому что я хочу, чтобы он провел в клубе еще один сезон. Хочу, чтобы он продолжал носить 10-й номер "Реала" в следующем году.

Затем, когда он захочет уйти, для меня будет честью стать следующей десяткой "Реала", – сказал Родриго.