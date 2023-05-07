Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родриго: Для меня будет честью стать 10-м номером Реала, но только когда Модрич захочет уйти
Бразилец уважает своего партнера по команде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
Бразильский вингер "Реала" Родриго рассказал, хотел бы он получить 10-й игровой номер, который сейчас принадлежит Модричу.
"Мы с Лукой еще не говорили об этом, потому что я хочу, чтобы он провел в клубе еще один сезон. Хочу, чтобы он продолжал носить 10-й номер "Реала" в следующем году.
Затем, когда он захочет уйти, для меня будет честью стать следующей десяткой "Реала", – сказал Родриго.
Ранее сообщалось, что "Реал" и Модрич достигли полного согласия по продлению контракта. Он будет рассчитан на короткий срок.
Популярное сейчас
- Клопп: Шесть туров назад никто даже не думал, что мы так поднимемся
- Матчи Мудрика и Малиновского, очередной трофей Реала. Главные новости за 6 мая
- Цыганык обратился к КДК УАФ из-за матча Ингулец - Шахтер: заявляет о возможной манипуляции
- Примера. Жирона - Мальорка 2:1. Цыганков подал на гол, но герой - Кастельянос
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО