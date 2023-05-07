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Родриго: Для меня будет честью стать 10-м номером Реала, но только когда Модрич захочет уйти

Испания
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Бразилец уважает своего партнера по команде

Родриго: Для меня будет честью стать 10-м номером Реала, но только когда Модрич захочет уйти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

Новина українською

Бразильский вингер "Реала" Родриго рассказал, хотел бы он получить 10-й игровой номер, который сейчас принадлежит Модричу.

"Мы с Лукой еще не говорили об этом, потому что я хочу, чтобы он провел в клубе еще один сезон. Хочу, чтобы он продолжал носить 10-й номер "Реала" в следующем году.

Затем, когда он захочет уйти, для меня будет честью стать следующей десяткой "Реала", – сказал Родриго.

Ранее сообщалось, что "Реал" и Модрич достигли полного согласия по продлению контракта. Он будет рассчитан на короткий срок.

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В статье: Лука Модрич Родриго Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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