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Названо имя нового капитана Барселоны после ухода Бускетса
Повязка достанется воспитаннику клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Серхи Роберто станет новым капитаном каталонской команды, сообщает Diario SPORT.
Роберто примерит капитанскую повязку после ухода полузащитника Серхио Бускетса. Накануне официально стало известно, что Бускетс покинет "блаугранас" в конце сезона на правах свободного агента.
Серхи является воспитанником "Барселоны". Он находится в структуре команды с 2006 года. В текущем сезоне 30-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 результативные передачи.
Вице-капитаном "Барселоны" станет левый защитник Жорди Альба.
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