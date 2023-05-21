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Реал выбирает, какого нападающего подписать летом

Испания
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Есть сразу несколько вариантов

Реал выбирает, какого нападающего подписать летом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" хочет летом подписать нападающего. Мадридцы ищут футболиста, который будет конкурировать с Каримом Бензема.

Клуб следил за кандидатами в последние месяцы и определил три основные цели - Душан Влахович из "Ювентуса", Гонсалу Рамуш из "Бенфики" и Гарри Кейн из "Тоттенгема".

Влаховича и Рамуша видят как идеального молодого футболиста, который забьет около 30 голов за сезон, если получит игровые минуты.

Трансфер нападающего не зависит от работы над переходом Джуда Беллингема из "Боруссии" Дортмунда, но центр поля и центрфорвард - основные цели "Реала" на лето.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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