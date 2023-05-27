  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Испания
(1 голосов)

Сколько смогли дать правильных ответов?

Севилья - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 27 мая, в 37-м туре Примеры состоится один матч. Это будет противостояние в Севилье, где одноименный клуб будет принимать мадридский "Реал".

Перед этой встречей мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

По теме
yellow-arrow
Тренер Райо Вальекано покинет клуб после завершения сезона
yellow-arrow
Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
yellow-arrow
Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде