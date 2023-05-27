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Севилья - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Сколько смогли дать правильных ответов?
В субботу, 27 мая, в 37-м туре Примеры состоится один матч. Это будет противостояние в Севилье, где одноименный клуб будет принимать мадридский "Реал".
Перед этой встречей мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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