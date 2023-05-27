Севилья - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

В субботу, 27 мая, в 37-м туре Примеры состоится один матч. Это будет противостояние в Севилье, где одноименный клуб будет принимать мадридский "Реал".

Перед этой встречей мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.