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Бензема прокомментировал слухи об уходе: Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском Реале

Испания
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Неоднозначный ответ француза

Бензема прокомментировал слухи об уходе: Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карим Бензема впервые прокомментировал слухи о переходе в саудовский "Аль-Иттифак". Нападающий "Реала" не хочет говорить о будущем.

Карим присутствовал на церемонии Marca и ответил на вопросы журналистов на мероприятии.

"Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в "Реале". Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь "Мадридом". Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в "Мадриде".

Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском "Реале". Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет", – сказал Карим.

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Напомним, что Бензема связывают с "Аль-Иттифаком", где ему якобы предлагают 200 миллионов евро за два сезона. Сообщалось, что Карим согласился на переход, а "Реал" готовит прощание с футболистом.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
01.06.2023 в 22:42
Да уже Марка написала, что остается. Ну вот и хорошо
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