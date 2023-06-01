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Бензема прокомментировал слухи об уходе: Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском Реале
Неоднозначный ответ француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карим Бензема впервые прокомментировал слухи о переходе в саудовский "Аль-Иттифак". Нападающий "Реала" не хочет говорить о будущем.
Карим присутствовал на церемонии Marca и ответил на вопросы журналистов на мероприятии.
"Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в "Реале". Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь "Мадридом". Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в "Мадриде".
Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском "Реале". Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет", – сказал Карим.
Напомним, что Бензема связывают с "Аль-Иттифаком", где ему якобы предлагают 200 миллионов евро за два сезона. Сообщалось, что Карим согласился на переход, а "Реал" готовит прощание с футболистом.
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